北捷案餘悸猶存！季麟連竟送假槍 謝龍介拿槍造勢引爭議？

北市隨機殺人案陰影還未走出，國民黨立委謝龍介造勢活動上，國民黨副主席季麟連竟送「手槍」當吉祥物，還現場要求開一槍預祝火力全開，讓一旁謝龍介好尷尬，挨轟敏感時機做不良示範。

北車攻擊事件剛過不久，出身海軍陸戰隊的季麟連，竟然在活動上送仿真手槍，還當場裝填彈夾，讓謝龍介作勢舉槍，甚至稱原本要帶一支長槍，怕上高鐵不方便才改帶手搶。對此，謝龍介則強調槍是要用來打擊黑金、官商勾結，但動作仍引起社會批評。

民進黨立法委員王義川在《台灣最前線》節目表示，季麟連是副主席，在活動送手槍是否代表鄭麗文出席，而且把槍帶上高鐵，若有拿出來檢查，恐怕引起車廂民眾恐慌。尤其謝龍介之前造勢，太太要舉國旗揮舞都被他阻止，如今把槍上膛舉槍卻不知敏感度，痛批國民黨的世界跟大家不同。

