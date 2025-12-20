北捷案1傷者是HIV感染者 疾管署急籲這些人：應儘速評估

衛福部說明，有傷者是HIV感染者。（圖／疾管署提供）





捷運台北車站、中山站昨（19）日發生重大攻擊案，27歲的張文丟擲煙霧彈、持刀亂砍，之後墜樓身亡，包含他在內共造成4死5傷，引發社會譁然。今（20）日衛福部疾管署表示，昨晚受傷的民眾當中，有一名是HIV（愛滋病毒）感染者，呼籲若有民眾也在當時被砍傷，或有血液接觸到傷口、黏膜而尚未就醫者，請撥打1922防疫專線，評估是否進行預防性投藥。

疾管署署長羅一鈞說明，基於《傳染病防治法》及感染者權益保障條例相關規定，不能洩漏個案的個資，為了保護感染者，不會透露有關感染者的性別及年齡，或是所在醫院，但強調個案已經通報且長期服藥、控制穩定，病毒量屬於測不到的範圍，感染風險相對地低，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

羅一鈞指出，不過因為血液可能透過凶器，暴露到傷口黏膜的風險，還是不能完全忽略，經過預防性投藥，可以再進一步把感染風險降到實質上等於0，疾管署也啟動專案，協助在此事件中其他受到凶器或血液碰觸的民眾。

羅一鈞呼籲，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾，且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

台北市政府衛生局黃建華局長表示，針對目前住院傷患，台北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

