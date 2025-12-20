北捷模仿案？不明帳號放話：目標台中新光50人 百貨回應

生活中心／賴俊佑報導

台北捷運中山站、誠品南西店12月19日晚間發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，引起各界關注；沒想到今日稍早有不明人士於社群平台發文，「下一個地點台中新光三越，目標50人」，警方獲報後展開追查，新光三越表示已即刻啟動相關加強措施，確保消費者的購物安全。

北捷模仿案？新光三越：已即刻啟動相關加強措施

有不明人士在社群平台Instagram發文「大家好，張文是我兄弟，謝謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50人，敬請期待」。

廣告 廣告

台中第六警分局獲報，調閱該留言網路協定位址，確認該帳號IP位置來自於境外，位於柬埔寨，為保險起見，警方與百貨館方聯繫後啟動應變機制，不僅強化館內外安全管理措施，更派遣警力加強周邊巡守與警戒，且在各個交通節點及人潮密集處所提升巡邏密度，確保現場秩序與民眾安全無虞。

新光三越表示，新光三越高度重視顧客與同仁的安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度，同時提醒第一線同仁留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，將即時通報並妥善處理，以確保消費者的購物安全。

更多三立新聞網報導

北捷殺人網喊跨年別去？ 賈永婕再發聲：我們會完成煙火任務

台灣家樂福要改名！內部信曝光「3大保證、調整基本薪資」

懶得煮湯圓？這家小湯圓奶茶2杯只要99元 冬至手搖優惠一次看

冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買

