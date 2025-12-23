北捷檢討隨機攻擊案 研議重要車站導入AI監視器

車站保全佇立在通道口，環視周圍，1219隨機襲擊事件發生後，台北捷運在各車站增加巡檢次數，其中，站長每日增加3次，共7次，保全則是倍增，每日8次，不過，台北市議會交通委員會認為，第一時間若能以AI測到兇器，或是人臉辨識鎖定兇嫌，也許可以降低傷害。

台北捷運公司總經理黃清信表示，「透過AI，我想這個技術上都在發展，我們可以來，第一個就可以來搜尋有沒有這樣的產品，如果有合適的這個工具，我們也願意來做一個導入，來讓這個系統更安全。」

北捷提出強化措施報告，事發當天在17時39分，行控中心通報捷警比對到兇嫌特徵，並提供監視器畫面圖像給捷警勤務指揮中心，而回顧這起事件，有41組探測器跨區作動，未來只要發生「多區域火災警報」就會視同危安事件處理，並透過車站廣播、跑馬燈、官網及App推播。

鐵道局副局長呂新喜指出，「交通場站導入智慧影像跟辨識跟數位足跡分析，以提升對攻擊者的追蹤效能，持續跟各鐵路及捷運的營運單位共同研商，智慧監控設備的發展方向。」

鐵道局表示，會審慎檢討相關法規及隱私保護議題，逐步推動AI相關應用。目前還沒有時間表，只是一旦能提前預警，也需人力及時支援，但民代質疑， 1219事發當時台北車站長兩分鐘就抵達，而捷運警察在9分鐘後到，嫌犯已經逃逸。質疑勤務班表有空窗，嫌犯可能早就觀察到，才選定這個時間。

台北市議員游淑慧表示，「會不會他也去了解到這個勤務的空窗期，他有事先去採線過，所以選在那個時候進行犯案。」

捷運警察隊隊長廖洛育指出，「我們無法預判案件會發生在何時何地或何處，所以我們只能以交錯編排勤務的方式，以期在案件發生在任何時地時，能夠以儘快的速度趕赴現場。」

襲擊事件凸顯出人力吃緊問題，捷運警察隊總警力203名，而外勤僅有168名，採交錯編排，也是造成案發時出現北車無警狀況，捷警表示將會進一步改進和檢討。