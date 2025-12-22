北捷殺人事件 嘴賤族添亂

男子張文在台北市隨機殺人事件震撼社會。最令人痛恨的是，一些躲在鍵盤後的嘴賤族，和一些趁火打劫的潛在犯罪族，近日一個個跳出來生事，增添社會不安的柴火。22日就有民眾預告當天下午將放置炸彈在捷運系統內。政府對這些趁亂生事的人應予以必要的懲處，以儆效尤。

此事件有兩個面向必須檢討，以防止類似事件再發生。一是警察單位應提升應對這類突發事件的能力，二是應以法令手段嚴懲趁亂生事者。

此次警方應對張文一案的作為，社會大眾批評甚多。中山警分局中山一派出所所長李欣鴻因此在媒體鏡頭前說：「警方不是沒盡力，而是盡力了仍無法阻止傷亡」，說到激動處忍不住哽咽。

在此，我檢討的不是警方「有沒有盡力」，而是質疑警方處理這類暴力事件的「專業能力」不足。我同意警方的解釋，說張文事先謀畫縝密且明顯設置斷點規避查緝，讓警方遭遇巨大的查緝難點。但鏡頭會說話。7名警察追緝張文到百貨公司頂樓的安全門，不僅沒有人持警槍警戒，還躊躇觀望要不要進入門內，讓人對這群警察有應對能力不專業的印象。

再者，依據台北警方的說法，張文在北捷犯案前，曾先犯下3起都發生在中山分局中山一派出所轄內的縱火案，讓警方已發覺不對勁。但當時警方只就「單一社安案件」處理，鎖定張文身分查他的住處及行蹤，未警覺到這不是單一偶發事件，未向上級通報採取全面性的維安作為。如果能在知悉3起縱火案後立即部署，很可能會減少這次的傷害。

至於那些趁亂生事一族，社會不能以「他們只是嘴賤，沒有真正做」的理由給予過多的寬容。因為他們的嘴賤不只讓社會感到不安，也浪費了維安資源。

《刑法》第151條規定：「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑」，這是《刑法》第305條恐嚇危害安全罪的加重版。這些都屬輕罪，而法院審判實務上只要犯行「惡性不大」，被告又認罪，絕大多數輕判。

張文事件發生後，有趁機生事者嗆聲「中山砍人不揪」，或放言高捷、台鐵也會有放炸彈等事，引發社會不安。對這種趁事危言的人，警方抓到後，檢察官都予幾萬元交保，之後很可能被法院判個3、5個月徒刑，然後易科罰金了事。

我認為，檢察機關應正視這些嘴賤族對社會安全的危害至鉅，不應過度寬容，而應體認《刑法》恐嚇公安罪是屬有必要時可以羈押的犯罪，應在接案時聲請法院羈押這些嘴賤族，給予當頭棒喝，讓他們警醒，了解恐嚇公共安全是會「坐牢」的，以警告及阻卻任何可能的模仿者。（作者為資深媒體人）