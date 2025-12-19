北捷殺人早有預謀！凶嫌案發前「火燒租屋處」…轉移警力直奔捷運犯案

記者楊忠翰、吳泊萱／台北報導

北捷隨機殺人案凶嫌張文，案發前在台北車站附近承租套房，並著手研究製作汽油彈。（圖／翻攝畫面）

今日（19日）傍晚5時許，捷運台北車站、中山站接連發生恐怖攻擊，凶嫌27歲張文扔擲煙霧彈、汽油彈後，持刀隨機殺人，隨後畏罪墜樓身亡，釀3死5傷1命危。警方調查，張文原先住在桃園，今年1月才搬至台北中正區租屋，令人不寒而慄的是，張文在案發前還刻意縱火燒租屋處，轉移警消注意力，接著才前往北車犯案。

凶嫌張文犯案前，曾縱火燒毀汽機車，甚至放火燒租屋處，轉移警消注意力。（圖／翻攝畫面）

警方調查，張文在台北車站及中正一分局附近的公園路20巷內承租套房，並著手研究如何製造汽油彈，顯然早有預謀。而在犯案前，張文還特地前往附近縱火，轉移警消注意力，先是下午3時許，在林森北路巷弄、長安東路縱火燒毀汽機車，接著又在傍晚4時許，於租屋處陽台縱火燒雜物，趁警消上門滅火之際，跑到北車犯案。

廣告 廣告

根據警消獲報時間來看，消防隊於傍晚4時57分接獲張文租屋處火警，緊接著晚間5時24分，北捷M7出口就發生扔擲煙霧彈、砍人案，隨後在晚間6時39分，捷運中山站爆發隨機殺人案。整起恐怖攻擊，包含凶嫌張文在內，共造成9人受傷，其中張文犯案後畏罪墜樓身亡，另外還有2位民眾因傷重不治，目前檢警正在釐清事故發生原因。

更多三立新聞網報導

不斷更新／北捷隨機殺人3死5傷1命危 傷亡名單一次看

惡男北車丟煙霧彈後衝中山站砍人！釀1死4傷2命危…大逃殺畫面曝光

北車遭丟擲多顆煙霧彈！57歲正義哥中刀枉死…北檢急派2檢察官到場

以為痔瘡流血！他照大腸鏡一切正常…醫觸診警鈴大響：是「罕見癌」

