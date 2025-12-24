北捷殺人案廢死聯盟遭猛攻 聯盟執行長說話了！分享16字洩心聲

張文19日3度縱火後，才犯下隨機殺人案。（圖／翻攝畫面）

張文在北市發動大規模恐攻，隨機砍殺多名路人，造成3死11傷，但隨著本人逃亡中墜樓身亡，如今動機恐永遠沉迷。事件發生後，不少網友也湧入廢死聯盟臉書留言痛罵，執行長林欣怡則在臉書轉發一篇文，用16字道盡當前心聲。

廢死聯盟長期推動廢除死刑，但似乎不只死刑，就連無期徒刑也想推翻。聯盟先是在18日，也就是案發前一天發文砲轟終身監禁不得假釋是生命尊嚴的剝奪，實際上就是另一種死刑，違背教化犯人的本質。北捷案發生後，網友大怒灌：「廢死聯盟再發文廢死，我一定每篇都嗆爆你們」、「只會擔憂殺人犯未來，有沒有想過被害者連你們口中的未來都沒了」、「怎麼不想想受害者、對受害者家屬被剝奪的未來，這對受害者就不殘忍，對受害者家屬就不殘忍」、「要是張文沒死，不知道會被你們罩多久」、「執行死刑不行，連終身監禁也有意見？就只會空談理想，也無實際做爲，到底說這麽多有何意義」、「無辜受害者的未來都沒有了，還在那邊替犯罪者想著以後，噁心至極的聯盟，要不罪犯全送你們養啊」。

不過廢死聯盟仍無動於衷，繼續PO文嗆「殺錯，無法回頭」，痛批台灣對加害者人權保障怠惰，年初執行黃麟凱死刑不僅違憲，是違反國際人權法的重大倒退，要求政府立刻宣布停止死刑執行，並修法使實體法和程序法符合憲法及公約標準。

廢死聯盟執行長林欣怡則在個人臉書分享國際特赦組織台灣分會的貼文「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」道盡自己心聲，該貼文提及，不要將特定族群或團體當成宣洩情緒的代罪羔羊，如果因新聞或網路評論與臆測感到焦慮，請給自己一段安靜的時間，關掉電視、暫時遠離社群平台，讓心情獲得喘息。此刻溫暖與信任比以往更加重要，讓我們攜手守護公共空間，並向受影響者傳遞最真誠的關懷與力量。

國際特赦組織台灣分會在北捷事件後發文稱「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，獲得林欣怡分享。（圖／國際特赦組織台灣分會）

