北捷殺人案引爆模仿效應！全台20起恐嚇威脅 內政部長：不會停止偵辦

台北市19日晚間發生重大隨機攻擊事件，27歲犯嫌張文先後在捷運台北車站周邊投擲煙霧彈、中山站持刀傷人，造成3名民眾死亡、11人受傷，張文最後從誠品南西店頂樓墜樓身亡，全案共4死11傷。

立法院內政委員會今日邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等官員，針對計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告。劉世芳會前接受媒體聯訪時指出，案發後網路上出現模仿犯現象，刑事警察局從19日至21日中午，已累積蒐報20則相關恐嚇威脅訊息。

劉世芳表示，只要能確認身分，不論台北、新北、台中或高雄，相關案件都已陸續移送地檢署偵辦。她強調，不管是恐嚇或威脅，對公眾都造成極大焦慮與不安，各地刑事局將持續配合偵辦，不會停止。

針對外界關切此案是否涉及境外勢力，劉世芳明確表示，目前尚未發現此案與國外或境外勢力之間的關聯。警政署長張榮興則回應，關於犯嫌除家人零用金外是否有其他金流，目前仍在調閱查處中。

為防範類似事件再度發生，劉世芳宣布，從耶誕節、元旦到農曆年前，全國共有137場大型活動，包括交通場站、傳統市集、跨年晚會等，將動員警力1萬1千多人、民力7千多人，合計1萬7千多人次，透過提高見警率遏止模仿犯。

劉世芳特別提醒民眾重視「防災避難指引小冊（小橘書）」，目前各縣市發放比例已達86%，實際送達率約7成。她呼籲民眾詳加閱讀內容，包含緊急避難、通報流程等重要資訊，碰到狀況時能冷靜思考如何避難。

台北市長蔣萬安提出跨年晚會若發生狀況，不排除發送細胞簡訊通知民眾。對此劉世芳回應，過去發送細胞簡訊僅在疏散撤離階段，如地震、颱風等，且定義、範圍須明確，需有科學證據才能發送，未來將與行政院及相關機關共同研議。

