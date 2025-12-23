北捷殺人案後開砲 藍黨團批：賴清德縱容「青鳥」加劇社會不安

北捷隨機殺人案後開砲，國民黨團今日怒批總統賴清德縱容「青鳥」加劇社會不安。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 捷運台北車站日前發生隨機殺人事件，造成多人死傷，社會瀰漫恐慌與不安氛圍，國民黨團今（23）日發布新聞稿批評，總統賴清德不僅未能有效安撫人心，反而縱容「青鳥」側翼變本加厲造謠、製造對立，已成為當前社會動盪的重要亂源。

國民黨團指出，案發後，「青鳥」側翼不僅未協助平息社會情緒，反而污指藍白刪除警消裝備預算，甚至近日接連出現多起網路恐嚇事件。藍黨團質疑，檢調單位對相關恐嚇案件突然展現強力執法，卻對青鳥側翼長期造謠、為非作歹視而不見，形成明顯選擇性執法，導致社會更加不安，人心難以平靜，相關責任賴清德必須概括承擔。

針對「刪除警政署裝備預算」的指控，國民黨團強調，根據預算數據，警政署 114 年度預算（含追加預算）為 326.5 億元，較 113 年度法定預算 256.1 億元增加 70.4 億元，增幅達 27%，不僅未刪減，反而大幅成長。所謂刪除警政署30億元裝備預算的說法，黨團直指是子虛烏有、惡意造謠。

國民黨團進一步指出，當社會發生重大治安事件之際，青鳥側翼造謠生事卻能逍遙法外，部分綠營政治人物，如簡舒培、吳思瑤等人，第一時間並未安撫社會情緒，反而將矛頭指向台北市警察局，意圖將責任轉嫁給台北市長 蔣萬安，黨團形容此舉為「項莊舞劍，意在沛公」，質疑其政治操作動機。

國民黨團也提及，今年以來賴政府在警消退休金修法議題上持續對警消人員施壓，批評民進黨長期以來「有事警察幹，出事幹警察」，使基層警力士氣受挫，社會秩序更難穩定。

國民黨團最後敬告賴清德，當社會發生重大不幸事件時，安撫人心是總統的責任，也是不可推卸的義務。唯有依法究辦擾亂人心、散布謠言的青鳥側翼，社會才能回復平靜、正本清源。黨團也引用賴清德過去對前總統蔡英文的一句話指出，「不要再用網軍攻擊我了」，強調當前台灣社會需要的是平安，而非對立。

