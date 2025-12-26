北捷殺人案後 46歲男發文「死不夠多」遭起訴

一名年約46歲的游姓男子在臉書發文「我要趕進度了，人死得不夠多」涉犯恐嚇公眾罪嫌。（圖／新北市調查處 ）





為防範1219隨機攻擊模仿效應，調查局新北市調查處執行「1219反恐專案」於網路偵蒐，發現一名年約46歲的游姓男子在臉書發文「我要趕進度了，人死得不夠多」涉犯恐嚇公眾罪嫌，檢方在今（26）日提起公訴。

調查局專案人員拘提游男到案。（圖／新北市調查處 ）

不當言論引恐慌

游姓男子因與EMBA的同學發生不愉快，在看到台北捷運的殺人案件後，竟於23日中午12時左右在臉書上針對同學發文「全部下地獄」、「永世不得超生」、「我要趕進度了，人死得不夠多」等具威脅性的字眼引發不安。

調查局火速追捕

法務部調查局新北市調查處掌握相關情況後向檢方通報，在24日將游男拘提到案，經訊認其涉嫌觸犯刑法第151條的恐嚇公眾罪，罪嫌重大，但認定沒有羈押必要，裁定以新台幣10萬元交保，並於今日正式提起公訴。

調查局呼籲，民眾切勿於網路或各類社群平台散布、轉傳涉及暴力、恐嚇或危害公共安全之不當言論，以免造成社會不安及觸犯法律。

