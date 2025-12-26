北捷殺人案曝民防漏洞！綠委促AED增設止血包、強化救護教育

黑熊學院理事長劉文(左起)、民進黨立委吳沛憶、沈伯洋、前員警石明謹，今天舉行「許一個更安心的未來：全面提升公共救護資源與專業守護能量」記者會。(記者田裕華攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕台北捷運隨機攻擊案引發人心惶惶。民進黨立委吳沛憶、沈伯洋等人今(26日)在立法院召開記者會，呼籲政府應全面提升公共救護的專業教育，研議於現有自動體外心臟電擊去顫器(AED)增設創傷止血包，並解決警政跨單位通訊斷層與人力過勞問題，強化社會防衛韌性。

黑熊學院理事長劉文說明，在突發暴力事件的前幾分鐘，民眾的自主救護能力是生存關鍵，大量出血在數秒內即可致命，急迫性不亞於心臟驟停，但目前全台1萬5千架AED中普遍缺乏專業止血器材。據此，她提出三大具體意見，一是倡導風險辨識，讓民眾能區分危險的「熱區」與「冷區」；二是教育民眾的心理穩定與行動力；三是增設創傷止血的急救包，並將止血訓練納入民防系統。

曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹則指出，該案反映出長期的制度性問題，警察無法預防所有犯罪，但制度應支援事後的迅速處理與損害控制。警察長期面臨人力短缺、勤務過重及長官業績壓力，若不改善「節流」，人才將持續流失；若演練沒有紮實的訓練基礎，訓練時數與內容不足時，這些就只是表演。

石明謹特別提醒，警察機關長期是本位主義，本次案發地涉及鐵路警察局、捷運警察隊與轄區中正一分局，但各單位無線電互不連通。他建議，應利用手機App、細胞簡訊或AI服務等方式，拋棄績效及破案壓力的本位主義，讓跨單位的所有警力參與偵辦。

吳沛憶則指出，提升民防觀念是全球趨勢，目前總統府已成立「全社會防衛韌性委員會」，立法院也有「全民防衛連線」，國防部雖已推出《全民安全指引》，但下一步應推廣緊急止血課程普及化。她承諾，將擔任溝通橋樑，推動中央部會及地方團體強化緊急救護知識，以及止血帶設備的普及化。

不過，沈伯洋憂心，他去年質詢時便建議AED應配置止血工具，但相關預算在立法院常面臨「是否為了戰爭做準備」的質疑，而遭刪除或凍結。本次案件催生很多應變中心，反而是「疊床架屋」、增加警察業務量，因此成立應變中心時應注重系統整合及反應速度。

