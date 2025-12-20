北捷殺人案》公共場所遇隨機攻擊如何自保？掌握「三大原則」保命

捷運台北車站、中山站周邊，昨（19）日晚間發生隨機殺人事件。27歲嫌犯張文投擲多枚煙霧彈，再持刀攻擊路人，整起事故造成4人死亡、多人輕重傷，也釀成社會恐慌。若在車站、列車上等公共場所，遇到隨機攻擊，該如何保護自己？身邊若有傷患又該如何協助？本文帶你一起了解。

面對歹徒攻擊，設法離開現場後報警是最好的選擇，萬一無法立即逃離也要保持冷靜，隨手拿取任何可以抵擋的物品，像是背包、雨傘、滅火器等，盡可能保護身體。記得與歹徒保持安全距離， 若在車廂內，盡快按下緊急對講機通報危險狀況， 通知捷運警察及站務人員迅速到場處理。

面對隨機攻擊該如何自保？

為因應突發攻擊或重大安全事件，提醒民眾務必提高警覺，隨時留意周遭環境與潛在風險。若發現可疑包裹、行為異常人士或出現不尋常的通訊方式，應立即通報，爭取第一時間處置。根據英國反恐警察部門的相關宣導，呼籲民眾遇到槍擊或持刀攻擊時，應採取保命3招「跑、躲、報」（Run、Hide、Tell）。

跑（Run）：跑到安全處

一旦不幸遭遇攻擊事件，首先是「跑」，盡快遠離攻擊者與危險源，放下隨身物品逃生，若有煙霧應保持低姿態並使用樓梯撤離，避免搭乘電梯。

躲（Hide）：躲起來

要是沒有安全的逃跑路徑，建議立即進入「躲」的階段，最好選擇攻擊者無法看到的安全處所藏身，保持安靜並將手機調成靜音，必要時以堅固物品作為屏障，遠離門窗、關燈、拉窗簾並鎖門或以障礙物阻擋，躲在桌子等堅固結構下方，降低受傷的風險。

報（Tell）：打電話報警

確定暫時安全後，打電話報警、傳簡訊求救，告知事發地點、身處地點以及看到的歹徒人數。警方到場後，聽從所有命令，不要做出可能會被視為威脅的行動或手勢，並保持冷靜，把雙手放在警方看得到的地方，讓他們知道沒有武器。

反抗回擊則是最後手段，只有在萬不得已，無法逃跑或尋求掩護的時候才進行反擊，嘗試干擾攻擊或與周圍的人合作，制伏攻擊者，或是使用臨時武器例如滅火器、剪刀，向攻擊者投擲物品。

根據英國反恐警察部門的宣導，呼籲民眾遇到攻擊時，應採取保命3招。（圖／翻攝自NPCC YT）

另外，警方先前也曾歸納出10項自保原則：

多利用手上任何東西作為阻擋，不要輕易丟向對方，以免手上沒有攻擊器具。 車廂空間小，盡可能以繞圓型方式閃避。 退後以側站方式，以免跌倒。 如果可反擊，直接攻擊手腕，將凶器打落。 隨身攜帶伸縮式雨傘，遇狀況立即變成防身工具，還可以打開傘阻擋對方視線，並用旋轉方式。 近身可攻擊下襠、膝蓋等脆弱部位。 鎮定，不要言語刺激。 善用防狼噴霧、口腔噴霧式用品。 快速逃離，並大聲喊求救「警察來了」或吹哨子，逃至馬路人多地方。 包包、手機、衣服、鞋子、書本等都是攻擊物品。

3步驟止血保命

另若不幸遭受暴力攻擊，或是身邊有人受傷，根據台灣緊急救護醫療指導醫師學會指出，身處暴力事件現場，在評估安全的狀況下，若遇到有人出血，可以依照以下3步驟壓迫止血。

找出出血點 用乾淨布料或雙手壓住 持續壓迫不放手

若出血不止恐怕會在數分鐘內休克、危及生命，因此止血相當重要，建議民眾可以使用止血帶或毛巾、衣物等包紮傷口。