北捷殺人案》台大醫父女檔衝現場 顏瑞昇：大眾對社會要有信心

19日晚間台北捷運台北車站與中山商圈發生隨機攻擊事件，最終包含嫌犯在內釀4死11傷。在一片慌亂中，一對路過的醫師父女檔放棄了原本的家庭聚餐，憑著職業本能直衝案發現場，在混亂中守護傷患。

那地方需要我 父女檔拋下聚餐救命

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇與內科醫師女兒顏均蓉，當晚原約在誠品南西店對面的餐廳聚餐，抵達現場時約為18時55分，顏瑞昇發現對街救護車雲集且氣氛異常，與女兒簡單討論後，就放棄用餐直接挺進現場提供協助。

顏瑞昇回憶，當時不清楚是否還有危險，但心中只想著「那個地方需要我」。他隨即向現場救護指揮官表明身分，協助評估陸續被帶出的傷者，並針對傷情給予專業的轉診建議。

精準檢傷分類 救回頸、腹部重傷患

在現場大量傷患湧出的混亂下，顏瑞昇精確執行檢傷分類。他對兩名重傷者印象最深：一人頸部遭穿刺傷，甚至影響言語能力；另一人則是腹部受穿刺傷。

即便這兩名患者當時生命徵象尚稱穩定，但身為急診醫師的顏瑞昇深知潛在危險性高，立即指示救護人員將其送往設有創傷中心的醫院，病患也正在康復中。

傷者尋恩人 蔣萬安親赴台大醫院代傳謝意

這段溫暖的事蹟之所以曝光，源於在中興醫院療養的傷者黃女士，她向探視的台北市長蔣萬安提及，事發當下有一對專業醫師父女協助包紮並安撫情緒，令她深受感動，懇請市府代為尋人致謝。

蔣萬安於21日下午親赴台大醫院，轉達黃女士親手寫的感謝卡與花束。當黃女士透過視訊與顏瑞昇醫師「再次見面」時，場面十分動容。蔣萬安也讚許醫師不僅救人，更在現場協助指揮與分流，發揮了崇高的醫者精神。

大家都會伸出援手 籲大眾對溫暖社會保有信心

面對各界讚譽，顏瑞昇強調「救人是醫師的天職」，且處理大量傷患是急診醫學的專業，「換做任何一位急診醫師都會站出來」。同時他對當天的緊急醫療網、警消人員及熱心民眾給予極高評價，認為整體處置非常夠水準。

顏瑞昇感性表示，希望社會大眾不要因為這起不幸事件而喪失信心。他強調，台灣社會非常溫暖，「真的有需要的時候，大家都會伸出援手」，期盼逝者安息，也希望傷者能早日走過傷痕，回歸正常生活。