北捷殺人案》專家提醒別低頭滑手機 遇隨機攻擊三原則自保

12月19日晚間，發生震撼全台的北捷攻擊案件，曾任警大教授的前立委葉毓蘭接受本報專訪時說，現代人常因低頭滑手機而忽略周遭環境，民眾要「眼觀四面、耳聽八方」，保持環境感知，才能迅速反應。面對突發攻擊時，應掌握「逃、躲、戰」三原則以自保。

台北車站及捷運中山站19日晚間發生隨機攻擊事件，嫌犯張文（27歲）持煙霧彈與長刀在公共場所隨機砍人，造成4人死亡、11人受傷重大公安事件，總統賴清德已下令徹底調查並加強公共場所安全防護。

逃：冷靜撤離 往空曠處移動

葉毓蘭指出，遇攻擊時，首要原則是「逃」，民眾應往空曠的地方撤離，避免被困在人群或狹窄空間中。她強調，不能慌亂瞎跑，必須時刻注意歹徒的動向，否則反而可能陷入更危險的境地。

躲：護住要害 降低傷害

若現場環境不允許逃離，則必須「躲」。葉毓蘭提醒，身體要害如頸部、胸窩等部位絕不能暴露在攻擊下。民眾應以雙手護住胸前，縮小身體面積，並尋找掩蔽物或屏障，爭取時間等待援助。

戰：最後手段 爭取生存

若是無法逃，也無法躲的情況下，才需要「戰」。葉毓蘭不鼓勵正面反擊，而是在危急時刻，要利用身邊物品或集體力量反制，爭取生存機會。搏鬥是最後的手段，必須在確定別無選擇時才採取。

居安思危 戒低頭滑手機習慣

葉毓蘭也提醒，現代人不論在捷運或馬路上，常因低頭滑手機而忽略周遭環境。她呼籲民眾要「眼觀四面、耳聽八方」，保持環境感知，才能在危險發生時迅速反應。

台北車站隨機攻擊案不僅造成慘痛傷亡，更是社會安全的警鐘。專家呼籲民眾平時就要保持警覺，掌握「逃、躲、戰」三原則，才能在突如其來的危機中，最大程度守護自己與他人的安全。