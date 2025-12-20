北捷殺人案》心慌慌怎麼辦？五字訣穩情緒

北捷發生攻擊意外，造成民眾恐慌，精神科醫師楊聰財接受本報專訪時指出，這是大腦正常的保護反應。衛福部心理健康司司長陳柏熹建議，民眾可掌握「安靜能繫望」五字訣來穩定情緒。

「民眾心理恐慌是『正常反應』。」楊聰財醫師表示，從生理角度看，大腦的杏仁核會將此類事件標記為高度威脅，即使民眾並非親臨現場，只要透過媒體反覆接收血腥影像或新聞資訊，身體仍會自動進入備戰或逃跑模式，進而導致搭乘大眾運輸時高度警戒，或是對背後的動靜、聲音變得異常敏感。

3大原則打破恐懼餵養

面對揮之不去的社會恐慌，楊聰財醫師提出3個心理調適原則，首先是限制災難性資訊的攝取，避免恐懼被無止盡地餵養。大腦神經系統往往分不清正在發生的現實與反覆觀看的影片，每觀看一次殘忍細節，大腦就像重新經歷一次創傷。因此，「建議每天僅在固定時間關注一次相關新聞」，並刻意避開未經查證的謠言與情緒性標題。其次是將失控感轉化為可掌控感。

恐慌的核心往往在於覺得自己什麼都做不了，楊聰財醫師建議，民眾可以透過熟悉逃生動線、與家人約定緊急聯絡方式，讓大腦知道自己具備應變能力，而非完全無助。最後則是維持原本的生活節奏，心理學上稱為以穩定重複對抗創傷不確定性，不因恐懼而全面中斷社交或運動，是恢復心理復原力的關鍵。

衛福部提供民眾3次免費心理諮商

衛福部心理健康司司長陳柏熹建議，民眾可掌握「安靜能繫望」五字訣來穩定情緒。這包含尋找身心安全的環境（安）、透過深呼吸與伸展穩定情緒（靜）、維持日常作息重拾效能感（能）、與親友保持聯繫分享感受（繫），以及接觸溫暖訊息並對未來抱持希望（望）。

陳柏熹提醒，突發暴力事件所引發的壓力反應屬常見現象，若民眾感到情緒困擾難以排除，可撥打24小時的1925安心專線。將提供民眾3次免費心理諮商，不設年齡限制，採「從寬認定」，只要民眾自認因北捷傷人事件受到心理影響，即可申請該資源，無須額外身分或資格審核。

目擊者 生理性僵住反應

此外，案發現場影片流出後，部分網友質疑目擊民眾為何僅在原地觀望而未採取行動？楊聰財醫師說明，這是人類面對極端威脅時最常見的神經生理反應，即「僵住反應」。當人類遭遇突發、不可理解且具極端暴力的情境時，大腦的杏仁核會全面接管生理機制，而負責判斷、道德與決策的前額葉會暫時關機。此時神經系統正處於過載狀態，個案的大腦正拼命試圖理解眼前發生的超現實情境，而非出於冷漠。

楊聰財醫師強調，事後觀看影片的人與當下身處現場的人有著極大的認知差異。看影片的人擁有心理距離與充足的思考時間，並已知曉最終結果；然而現場的人在生理上正面臨現實感解離與強烈的不真實感，他們並不知道現場是否還有其他共犯或更多炸彈。因此，要求一般民眾在這種大腦功能暫時受限的狀況下立即做出英雄式的英勇行為，是不符合人類神經生理現實的過度期待。

72小時內要照顧好自己

「目擊民眾的心理衝擊往往更嚴重。」楊聰財醫師說，即便身體沒有受傷，仍可能出現侵入性記憶或情緒麻木等急性壓力反應。在事件發生後的72小時內，首要目標是讓神經系統降速，保證睡眠與攝取規律的溫熱食物，並與感到安全的人待在一起。

楊聰財醫師表示，在事件發生後一週內，若要抒發感受，建議談論內心的害怕與不安，而非反覆重播血腥的畫面細節，因為創傷需要的是整理而非重播。若兩週後仍持續出現惡夢、閃回或是無法進入人多場所的情形，則可能是創傷後壓力障礙（PTSD）的早期訊號，務必尋求專業精神醫療協助。