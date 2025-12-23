北捷殺人案》金管會：北捷傷亡可賠500萬元 誠品南西待判斷

北捷無差別攻擊案，造成社會動盪，面對死傷者領取賠償情況，金管會指出，據台北捷運及共同承保產險公司，依承保條約，每人身體傷亡最高理賠金500萬元，單一事故傷亡賠償最高上限2.5億元。

上週五（12月19日）北捷、中山商圈發生無差別攻擊事件，犯案張姓男子投擲煙霧彈、持刀砍殺，造成4死、11傷的慘案，由於靠近年底時分，造成社會動盪。

金管會指出，各直轄市、縣（市）政府為確保公共營業場所安全，多有規定轄下營業場所經營管理者應投保公共意外責任保險，以保障人民的生命財產安全。

廣告 廣告

依規公共意外責任保險承保範圍包含營業處所公共意外責任保險、活動事件公共意外責任保險，分別承保公共場所管理者或活動舉辦者或受僱人，因業務行為或設施發生意外事故或保單載明活動處所舉辦活動，造成第三人體傷、死亡或財物損害所致賠償責任。

面對後續賠償，金管會保險局副局長蔡火炎指出，依照北捷和共同承保產險業者承保條約，每人身體傷亡最高500萬元，其他像是每一事故傷亡最高2.5億元，若各人就診住院醫療慰問最高5萬元及最高死亡慰問金10萬元，意外事故慰問金30萬元，各有不同項目規定。

蔡火炎表示，相關保險公司已啟動關懷措施，金管會等北捷提供相關資料提供理，會關注進度並適時提供協助。

至於在誠品南西店發生死傷部分，蔡火炎說，誠品南西店有依規投保公共意外責任保險，要看誠品是否應負賠償責任，保險才會啟動理賠，但商家是否有責任仍待釐清，要等專家判斷。