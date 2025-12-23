北捷殺人犯張文今解剖！犯案動機、資金來源成謎 警設立檢舉專線

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

檢方將在今（23）日下午解剖犯下北捷連續攻擊案的27歲嫌犯張文遺體，確認是否有毒品或藥物反應。目前警方仍未釐清張文的金流與犯案動機，宣布設置檢舉專線，讓知曉其犯罪工具、交往狀況、資金等等相關資訊的民眾，能夠撥打專線協助警方。

檢方將在今（23）日下午解剖犯下北捷連續攻擊案的27歲嫌犯張文遺體，確認是否有毒品或藥物反應。（圖／網友 @mon_dailyrecords 提供）

張文在犯下連續隨機攻擊後，從誠品南西頂樓墜樓身亡，究竟是畏罪或是逃跑路線沒算好，法醫高大成早前曾表示，可以從其傷勢推斷跳樓動機，若腳部和下半身傷勢嚴重，表示可能還想跑，但若是頭部傷勢嚴重，就可能抱有輕生意圖。今日下午解剖時，將確認張文遺體是否有藥物或酒精反應，並從傷勢判斷跳樓動機。

張文於19日在北車和中山發起隨機攻擊，目前未發現共犯跡象，但其資金來源成謎，警方正在追查犯案工具來源，尚也無法確認其犯案動機。警方請知情民眾提供證據，若知道張文生前人際、財務等相關資訊，可撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或110，協助警方釐清案情。

