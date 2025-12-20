北捷殺人犯張文家人現身！父母表示：兩年多沒聯絡了

（社會中心／綜合報導）台北市１９日發生隨機砍人事件。警方指出，涉案者為因妨害兵役遭通緝的２７歲男子張文。張嫌當晚在北市多處疑涉縱火，之後再轉往台北車站施放煙霧彈並持刀攻擊，造成死傷；隨後又前往南京西路一帶，再度丟擲煙霧彈並闖入南西誠品隨機傷人，最後從頂樓墜樓身亡。整起事件共釀成4死５傷。

圖／台北市１９日發生隨機砍人事件。警方指出，涉案者為因妨害兵役遭通緝的２７歲男子張文。（民眾提供）

警方調查，張文因妨害兵役案件遭桃園地檢署發布通緝，今年１月北上後，在北市中正區公園路一帶承租分租套房。未料１９日案發當天，張嫌疑在中山區接連涉入三起縱火案件，傍晚又返回租屋處縱火，趁警消處理火勢期間，攜帶刀具、煙霧彈等物品徒步前往北車，導致一名余姓男子遭砍傷重不治，另有民眾受傷送醫。

廣告 廣告

張嫌先前曾於１７日投宿南京西路的千慧旅館，在北車犯案後，疑折返商旅附近，再到南京西路街頭施放煙霧彈，接著持刀闖入南西誠品隨機攻擊，造成蕭、王兩名民眾傷重不治。

嫌犯墜樓後，家屬趕往醫院確認身分。張嫌父母表示，已兩年多未與兒子聯繫，對其近況並不清楚，也未同住，接獲消息後才得知涉案者為自己兒子；另住在高雄的哥哥也表示，並不了解弟弟的狀況。警方目前持續釐清相關案情與細節。

更多引新聞報導

NASCAR傳奇賽車手空難身亡！噴射機墜毀起火 機上無人生還

大谷效應發酵！WBC日本轉播 首次獨家交給Netflix

