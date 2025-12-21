北捷殺人犯昔拿國家獎金鑽研「人臉辨識」 網驚餐飲跨資工、心思極度縝密

張文就讀虎尾科大研究人臉辨識系統輔助課堂點名，使用自己大頭照示範。翻攝畫面

北捷隨機殺人案嫌犯張文的求學背景遭起底，他四年前就讀國立虎尾科技大學資工系時曾參與一項「人臉辨識輔助課堂點名」研究計畫，並用自己大頭貼示範系統運作，成功獲得科技部4.8萬經費補助。網友對於張文從永平工商餐飲科跨考至虎尾科大資工系相當驚訝，直呼真的很猛。

網紅四叉貓（劉宇）挖掘張文就讀虎尾科大的研究計畫《利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名》，張文利用2020年7月1日到2021年2月28日一整個學期研究，透過機器視覺取代人工，以防堵代刷卡出缺席的弊端，改善校園點名效率，這項研究計畫獲得科技部4萬8000元經費補助。

這份研究計畫中，張文為了示範系統運作，使用自己的大頭照作為範例圖片。大學時期的他相較於高職時期顯得消瘦且成熟，目光平視鏡頭，看似一名埋首科研的平凡學子，誰也無法預料到，這張曾被用來優化辨識系統的臉孔，四年後會出現在重大社會新聞。

張文就讀虎尾科大的研究計畫也被翻出。翻攝畫面

虎尾科大21日緊急發表聲明，經深入查核學務與教務資料，張文2021年6月（109學年度）從資訊工程系畢業，在校期間學業與操行成績均為正常，並無任何學習落後或品行偏差的紀錄。張文畢業後未曾再與母校師生互動，也沒參與過任何校友活動。校方對張文的極端行為感到遺憾與痛心，對受害者家屬致上慰問。

隨著張文的背景曝光，網友也驚訝發現他的學歷跨度極大，從永平工商餐飲科跨考至虎尾科大資工系。這種從烹飪跨足到複雜程式邏輯的轉變，讓不少網友直呼「餐飲能考上虎尾資工很猛」、「看起來心思極度縝密」。

