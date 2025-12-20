北捷殺人網喊跨年別去？ 賈永婕再發聲：我們會完成煙火任務

生活中心／賴俊佑報導

台北101董事長賈永婕喊話「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火的任務」。(圖／台北101提供)

台北捷運中山站、誠品南西店12月19日晚間發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，引起各界關注，就有網友呼籲「別去跨年活動」、「跨年活動要不要取消」，對此，台北101董事長賈永婕表示「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火的任務」。

賈永婕：我們會堅定完成跨年煙火任務

捷運隨機攻擊事件造成大眾恐慌，就有網友在社群呼籲聖誕、跨年別再去人多的地方，甚至有網友建議取消跨年活動，對此，賈永婕稍早在社群發布台北101跨年煙火模擬影片，表示「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火的任務。堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護！Team 101 我們一起加油！」

被問及台北跨年晚會和台北101是否會加強維安？賈永婕表示，相信政府的維安能力，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現，一起迎接跨年！」賈永婕也理性喊話，「面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤。這樣的情緒可以理解，但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」

