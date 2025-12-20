北捷殺人魔張文媽媽是陸配？四叉貓揭他真實家族背景：不需要太多陰謀論

捷運台北車站與中山站昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，嫌犯27歲張文持煙霧彈及汽油彈在多處縱火，並以長刀攻擊，造成3人死亡及9人受傷，嫌犯之後也墜樓身亡。事件發酵後，網路上有人討論「張文名字很像中國人」，甚至稱其母親是陸配，質疑張文有中國籍。對此，網紅四叉貓（劉宇）幫忙出面闢謠，表示張文並非外配之子，父母皆非中國人，全家都是桃園人。

網傳張文是中國籍 警方駁斥：民眾切勿轉傳未經查證訊息

有網友找到疑似張文在抖音的帳號，稱這是張文入伍前上傳的影片，內容包含「效忠五星旗」，並指稱張文是「中共第五縱隊」。該網友還表示，張文是「中華人民共和國」國籍，母親是中國人，並稱其為「中國配偶」。

廣告 廣告

對於網傳訊息，台北市警察局表示，經初步查證，上述內容皆與事實不符。警方已就相關貼文與帳號資料完成蒐證，待本案調查告一段落後，將依法進行偵辦，呼籲民眾切勿轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

四叉貓呼籲：網路不需要太多陰謀論

四叉貓今（20）日晚間在臉書發文表示，張文並非外配之子，父母皆不是中國人，也沒有去中國讀書或中國依親來台灣，他們全家都是桃園人。中國軍武抖音那個帳號也不是兇嫌本人，請大家不要再轉傳截圖。

話鋒一轉，四叉貓提到，昨日下午張文多次變裝，中途曾回旅館更換裝備再出來犯案，導致案發後，各種影像紀錄的穿著稍有不同，但其實都是同一個人。他指出，台北市的監視器覆蓋率極高，追蹤一個公開犯案的嫌犯應該很難追丟，雖然網路上很多人質疑影片胖瘦可能不同人，但他認為，是不同的手機和監視器，加上拍攝角度不同造成的結果。

最後，四叉貓提醒大家，恐慌和懷疑是自然的，「但在網路上真的不需要太多陰謀論，即使看到我們拿出證據，還繼續相信陰謀論就不太好了。總之，願大家平安。」

更多風傳媒報導

