北捷殺人魔張文是學霸？校方一查「3年獲29功獎」學期成績均奪高分

記者林意筑、石明啟／台北報導

台北市昨（19）日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上百貨6樓畏罪墜樓身亡，共造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份背景被起底，網傳他畢業於桃園楊梅某高職，對此校方證實，餐飲科健教班確實有位同名同姓的畢業生，由於已畢業超過10年，難查證是否與犯下殺人案的張文為同一人。

張文在商旅內製作25顆汽油彈，離開時帶著長刀、土製炸彈，上街無差別砍人。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，昨日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

張文的背景被起底，網友透露他個性內向、孤僻。（圖／民眾提供）

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治，共造成4死11傷，其中還有6人仍留院治療中。

事件發生後，張文的背景被起底，其中有名自稱是他高中同學的網友在社群平台上留言透露，示張文就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班，唸書時與他相處感覺他個性內向、孤僻，不過若班上或同學有困難時，張文常會在第一間幫忙。

校方表示，張文在校成績優異。（圖／民眾提供）

對此該校回應，經調查確實有名與「張文」同名同姓的畢業生，但由於畢業時間已超過10年，加上班導師已退休，難查證是否為同一人，並說明，張文出缺席正常、無曠課記錄，平日與同學和睦相處，沒有不良之事蹟，在102年入學並於105年畢業，自從105年畢業後就未再返校過。

校方也表示，張文在校成績優異，學期成績平均都有80分，高三到業實習也都是好評，尤其餐飲科老師給分嚴格，「能超過80分很不容易，成績相當優異」，且他熱心公益，都會為班級服務、擔任班級幹部，就讀3年期間共計獲得4支小功、25支嘉獎。很難想像如此優秀的學生怎麼會犯下恐怖隨機殺人案。

