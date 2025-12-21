北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了

記者林意筑／台北報導

台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。

張文犯案後從容爬上頂樓，警方趕抵時他已墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

昨日有名自稱是張文高中同學的網友在社群平台上留言，表示張文就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班，唸書時與他相處感覺他個性內向、孤僻。今日又有消息指出，張文是雲林虎尾科技大學校友，對此校方說明，經查張文就讀資訊工程系，於109學年度畢業，張文在校修業期間，學業和操行成績皆為正常，學習與品行方面並沒有落後或偏差情況出現。

廣告 廣告

校方輔導單位的資料也顯示，張文在就學期間未曾有相關異常輔導紀錄，在校就讀期間，不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。不過張文畢業後就未曾再參與校內活動，也從未與母校師生聯繫過。

張文的背景被起底，網友透露他個性內向、孤僻。（圖／民眾提供）

校方表示，對於本次事件發生，深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰。截至目前為止，相關司法單位尚未與校方聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主，針對本案，本校將不再發表任何言論，特此說明。

回顧案件發生經過，張文19日下午5時許在捷運北車M7出口丟出4顆煙霧彈，有名余姓男子見狀上前制止卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治，事後張文返回旅館疑似稍作休息、重整裝備，又於傍晚6時許前往中山商圈發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈後，闖入人群中揮刀砍人，又跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終一路跑上百貨頂樓畏罪墜樓死亡，共造成4死11傷，其中還有6人仍留院治療中。

更多三立新聞網報導

台61線橋下死亡車禍！轎車左轉擊落直行機車 22歲男騎士噴飛斷魂

新北女獨攀火炎山失聯！家人急找人報案 消防漏夜搜救⋯驚見卡峭壁死亡

張文刺殺3人後「這1舉動」與輕生者相似！警揭關鍵：跳紙箱逃逸可能性低

北捷殺人魔張文是學霸？校方一查「3年獲29功獎」學期成績均奪高分

