北捷殺人魔張文被起底！「正面照」曝光 高中同學爆：他內向又孤僻

記者林意筑／台北報導

台北市昨（19）日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上百貨6樓畏罪墜樓身亡，共造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，其中正面照也被曝光，可見他與同學一同開心出遊，和他冷血行兇的恐怖惡行產生強烈對比。

張文就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班。（圖／民眾提供）

回顧案件發生經過，昨日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈，且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。包含嫌犯張文在內，共造成4死11傷，其中還有6人仍留院治療中。

高中同學透露，張文個性偏內向、孤僻。（圖／民眾提供）

事件發生後，張文的高中同學在社群平台上留言PO出張文的正面照，可見他就學期間的外型陽光，與同學出遊時更露出燦爛微笑，與昨日犯下恐怖殺人案的身影產生強烈對比；高中同學也透露，張文就讀桃園楊梅某高職餐飲科的建教合作班，在102年入學並於105年畢業，就學期間與他相處時，感覺張文個性偏內向、孤僻，但班上或同學有困難時，張文常會在第一間幫忙，也從未發生明顯的偏差行為，未料如今犯下恐怖的隨機殺人案，令人感到唏噓。

