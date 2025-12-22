北捷殺人魔張文被起底！研究「人臉辨識點名」獲政府補助48000元

四叉貓翻出張文過往的研究計畫，曝光張文近年容貌與研究內容。 圖：翻攝張文研究計畫

[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店日前發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷，震撼台灣社會，也引發外界高度關注其背景與過往經歷。有網友肉搜張文的求學與生活軌跡；在查證過程中，網紅「四叉貓」劉宇翻出張文過去一份學術研究報告，意外曝光其近年容貌與研究內容，該計畫還曾獲政府補助48000元，引發討論。

隨著案件引發社會震撼，張文的身分與背景迅速成為網路焦點。網路上陸續出現其求學經歷與過往資料。四叉貓翻閱並下載張文過去的學術研究成果報告書，試圖釐清其實際背景，發現張文自永平工商餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系，並完成一項研究計畫，題為《利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名》。

四叉貓表示，閱讀報告時發現內容直接以張文本人照片作為實作範例，推測該影像拍攝於2021年前後，屬於張文近年少見曝光的樣貌。此外，該研究計畫曾獲政府補助48000元，屬於學術研究補助性質。由於研究主題涉及人臉辨識技術，加上使用本人影像作為示例，相關內容曝光後迅速在網路上引發討論。

不少網友關注其研究背景與後續行為之間是否存在關聯，針對張文的在學情況，虎尾科技大學先前說明，張文於109學年度自資訊工程系畢業，在校期間學業與操行成績正常，未有異常輔導紀錄，校方亦未掌握其畢業後動向。隨著研究資料與照片被挖出，相關背景再度成為輿論關注焦點。

