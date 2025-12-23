北捷氣氛超緊繃！他拿「1物品」進站遭警攔查 真相曝光眾人傻眼

生活中心／王文承報導

台北捷運19日發生隨機殺人釀4死11傷，震驚全台，各縣市高鐵、火車與捷運站隨即全面加強戒備，站內見警率明顯提升，整體氣氛也變得格外緊繃。就有一名網友分享，自己因攜帶「蒼蠅拍」進入捷運站而遭警方關切，結果發現那其實只是造型悠遊卡，緊張氣氛瞬間化為烏有，貼文曝光後，引發網友熱議。

他拿1物進北捷遭警攔查 真相曝眾人傻眼



一名網友在社群平台 Threads 發文表示，他拿著蒼蠅拍走進捷運站時，立刻被警察上前詢問：「你拿著的是什麼？」原以為氣氛會持續緊張，沒想到對方仔細一看，才發現那其實是一張蒼蠅拍造型的 悠遊卡，現場氣氛立刻降到零，讓他忍不住感嘆：「真的辛苦警察了。」

貼文曝光後，網友紛紛笑翻，「如果有開車，這支刷停車場進出超好用」、「不是吧，這也太像真的了，會不會跟打蒼蠅那支拿錯」、「阿嬤牌蒼蠅拍」、「防身用的悠遊卡，附加功能：打蚊子跟壞人」、「這張我也有，是我兒子送我的生日禮物，放在車上繳停車費剛剛好」、「之前在馬來西亞坐朋友的車，不管停車場或高速公路ETC，刷卡真的都是用蒼蠅拍靠卡」。

也有不少網友開始分享自己擁有的奇葩悠遊卡造型，有人拿出馬桶栓造型笑稱「可以讓歹徒直接被臭死」，也有人秀出忍者刀造型直呼：「我真的很怕哪天被攔下來，已經在考慮換掉了。」此外，還有捷運拉環、魔杖、金蘭醬油、蠟筆小新等各式造型，讓留言區宛如悠遊卡展示會。

不過，也有網友理性提醒，近期社會氣氛緊張，攜帶特殊物品進出捷運站仍需多加留意，「警察真的很辛苦」、「下次別再帶這個了，我會以為裡面藏刀」、「現在真的不容易，擔心會有模仿效應」、「這種時候就別鬧了，警察會緊張死」。

