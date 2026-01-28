北捷永春站再爆博愛座衝突 68歲翁動手打人引熱議：老人不怕被踹飛？

員警獲報到場了解，發現雙方又是為了博愛座讓位問題起衝突。翻攝畫面

台北捷運博愛座爭議再起。北捷板南線後山埤、永春站一帶昨（27）日晚間發生讓座糾紛，一名68歲王姓男子疑因不滿年輕乘客未主動讓出博愛座，當場出言指責，雙方進一步爆發肢體衝突，警方獲報到場後，將動手的王男帶回偵辦，再度引發網友對「博愛座文化」的激烈討論。

警方指出，五分埔派出所於1月27日傍晚18時許接獲捷運公司通報，指板南線永春站內有旅客發生糾紛。經了解，20歲潘姓男子與68歲王姓男子，因博愛座是否應主動讓座問題起爭執。王男不滿潘男未讓座，當場出言責備，潘男隨後起身理論，過程中王男徒手攻擊潘男右下巴及右手手腕，雙方隨即在永春站下車，由站務人員協助報案。

警方到場後，將王姓男子帶返派出所，訊後依涉嫌傷害罪，移送台北地檢署偵辦；潘姓男子則受有挫傷，所幸無生命危險。

事件曝光後，再度點燃網友怒火，不少人直言「博愛座變成情緒勒索座位」、「動手的才是問題」，更有人諷刺表示：「老人不怕被踹飛嗎？」相關言論迅速在社群平台發酵。

類似爭議並非首次。去年9月，北捷曾發生一起引發高度關注的博愛座衝突事件，一名綽號「Fumi阿姨」的長髮男子，因遭老婦人強逼讓座甚至動手攻擊，男子出於自保將對方踢開，畫面曝光後掀起社會正反兩極討論，也讓「博愛座是否應回歸需求導向」成為長期爭論焦點。

警方呼籲，搭乘大眾運輸工具時應理性溝通，遇有糾紛可尋求站務人員或警方協助，切勿以暴力方式解決爭端，否則恐觸法受罰。



