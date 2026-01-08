北捷淡水站站後公園廁所升級

多功能友善廁所與親子廁所三種設計，滿足各年齡層與不同需求的旅客。（台北捷運公司提供）

記者王誌成∕台北報導

台北捷運公司八日表示，淡水站後方公園的廁所完成全面升級，已正式對外開放。全新的設計以明亮為主軸，結合美學元素與智慧化設備，帶來更人性化的使用環境。設施包括全面配置的免治馬桶座墊，以及智慧化全天候環境偵測系統，確保空氣清新、環境潔淨無異味。

無論男廁或女廁，均設有尿布台和落地型兒童安全座椅。女廁更特別設置了男童小便斗，為帶著孩子的家長提供貼心便利；而男廁則配備加長型小便斗，以兼顧成人及兒童需求，展現通用設計理念。此外，地面採用光觸媒陶瓷地磚，不僅便於清潔，亦具除臭功能。

為提升安全性，地面鋪設了止滑、抗汙且易清潔的深灰色岩紋地磚，每個廁間內都裝有扶手，蹲式廁間則在階梯邊緣嵌入防滑條。此外，水龍頭、烘手機、馬桶及小便斗的沖水設備皆採用自動感應形式，有效提升使用的衛生性及便捷性。

廁所內部搭載全時環境智慧偵測系統，能監控溫度、氨氣、二氧化碳及ＰＭ二點五等指標。智能系統會自動調節空調與排風設備，同步換氣及除臭，維持空氣品質持續清新舒適。