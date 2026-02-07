北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救

31歲宋姓男子被帶回派出所。（圖／大同警分局提供）

台北捷運近期因隨機砍人案震驚各界，引發全台高度警戒。然而，台北捷運中山站今（8）日凌晨發生一名31歲宋姓男子搭乘捷運時，身上口袋露出2把水果刀刀柄事件，嚇得路人按下緊急服務鈴通報，隨即有大批警察進入站內，讓不少民眾感到驚慌。警方目前已將宋男被帶回警局偵訊，警方詢問後依照《社會秩序維護法》第63條送辦。

有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。

廣告 廣告

警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外露，驚動乘車旅客，警方獲報後隨即派員前往協處，現場並無揮舞或致人受傷等情。據悉為85年次宋男搭乘北捷從台北101站進站要前往明德站，途中被人發現隨身攜帶2把水果刀放在口袋內，其中1把刀放在左胸口袋，另1把則放在左腿口袋，兩把刀皆露出刀柄，乘客發現後急按服務鈴通報。

後續由警方會同站務人員將宋男帶下車，並交由轄區大同警分局依社會秩序維護法送辦。警方調查後發現，宋男聲稱是在朋友家切水果，接著將刀具放在口袋防身，並未拿出來。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

李千娜認輕率發言致歉！ 《世紀血案》片酬全捐慈林基金會

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

記憶體價格瘋漲 3大供應商「出招」奪下話語權