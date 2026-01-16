北捷深夜驚魂！行動電源起火車廂煙霧瀰漫 450旅客奔逃：以為世界末日

社會中心／黃韻璇報導

板南線行動電源自燃，乘客聽到「快下車」驚慌奔逃。（圖／翻攝自Threads @asp4085e）

台北捷運板南線於昨（16）日深夜 11 時左右驚傳火警意外！一列往頂埔方向的列車在行經板橋站附近時，車廂內突然竄出火光與濃烈燒焦味，疑似為乘客攜帶的行動電源發生自燃。由於事發突然，大量乘客在狹窄車廂內驚慌奔逃，有民眾事後嚇傻驚呼「以為世界末日」。北捷公司表示，事後立即安排450名旅客下車，改搭約2分鐘後進站的下一班列車。

這起事件發生在16日深夜約10時56分，這列往頂埔方向的列車突然「碰」一聲後，車廂內粉塵、煙霧瀰漫，許多民眾在Threads上還原情況，表示「搭個捷運回家突然旁邊出現一團火，然後開始煙霧瀰漫，夾帶刺鼻的味道」。

板南線行動電源自燃，車廂白煙蔽目、乘客驚慌奔逃。（圖／翻攝自Threads @asp4085e）

事發當下隨即有乘客尖叫並往其他車廂衝刺，有民眾透露「看到車廂內大家衝過來我也跟著衝，我以為是世界末日，聞到濃煙恨不得馬上下車」，直呼「真的嚇瘋」。由於突如其來的混亂引發不少乘客聯想到日前隨機殺人事件，現場氣氛一度極度緊繃。直到站務人員趕赴現場大喊「行動電源冒煙」，群眾緊張情緒才稍微緩解，並在列車進站後迅速配合疏散。

板南線行動電源自燃，車廂白煙蔽目、乘客驚慌奔逃。（圖／翻攝自Threads @asp4085e）

對此，台北捷運表示，站務人員接獲通報後第一時間帶著滅火器趕抵該節車廂。由於鋰電池自燃反應猛烈，人員立即實施噴灑，導致大量乾粉與白煙在密閉車廂內擴散。捷運公司也立即安排450名旅客下車，改搭約2分鐘後進站的下一班列車，同時通報捷運警察到場維護現場秩序。目前北捷已將自燃的行動電源殘骸帶回釐清廠牌與詳細原因，並呼籲乘客配合安檢與宣導，共同維護乘車安全。

