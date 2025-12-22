北捷炸彈恐嚇IP曝光！警方查出竟來自「這國家」

北捷接獲炸彈恐嚇揚言引爆，警方證實IP來自柬埔寨，台鐵提升共構車站警戒。（圖為台北車站示意） 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台北捷運近日接獲炸彈恐嚇，揚言於(22)日下午1時30分發動攻擊，引發通勤族不安。警方迅速介入並證實發文IP位於柬埔寨。此事件源於日前張文在台北車站投擲煙霧彈與隨機傷人的模仿效應。對此，台鐵宣布全台與捷運共構車站全面提升警戒。

這起引發關注的威脅事件，起因於台北捷運公司收到一則具體情報，發訊者明確指出攻擊時間點定在(22)日下午1時30分，並揚言要在捷運系統內部引爆炸彈。執法單位隨即展開數位足跡追蹤，結果顯示該帳號的網路位址並非位於台灣境內，而是來自柬埔寨，警方不排除是有心人士利用境外IP刻意製造社會動盪。

近期大眾運輸安全備受挑戰，主要源於男子張文先前在台北車站點燃煙霧彈，隨後更遊蕩至中山站周邊區域，對不特定路人實施攻擊，造成全台民眾極度驚恐。該起重大治安事件發生後，類似的模仿犯罪跡象開始浮現，網路上的偏激言論與恐嚇訊息也隨之增加。

面對潛在的孤狼式攻擊或惡作劇威脅，台鐵方面不敢掉以輕心。鐵路局已正式下達指令，要求全台所有與捷運系統有共構關係的車站，即刻起拉高維安層級，透過增加巡邏密度與監控強度，確保旅客出入安全與軌道運輸運作無虞。

