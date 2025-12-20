北捷無差別攻擊事件 柳采葳曝「2憂慮」：應有人負起政治責任

政治中心／劉宇鈞報導

柳采葳認為，台北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口。（圖／翻攝自柳采葳臉書）

北捷台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治，此案引起各界高度關注。國民黨台北市議員柳采葳提出2個憂心的疑慮，她說，如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。

柳采葳今（20）日以「修補城市裂痕，不讓恐懼在街頭蔓延」為題發文表示，昨晚，在大眾最熟悉的台北車站與中山站，發生了令人心碎的無差別攻擊事件。本該是市民返家、朋友聚會的平凡夜晚，卻變成了許多家庭揮之不去的噩夢。「我們不但要為傷者祈福，祈求平安度過難關，更要向逝者表達最深的哀悼，我們的心與家屬同在」。

廣告 廣告

針對此案件，柳采葳直言，她有幾個很憂心的疑慮：1.犯案時間長的離譜，嫌犯從下午三點開始進行連續的縱火犯案，警方無法掌握行蹤，犯嫌甚至可以在製造大規模混亂及砍傷民眾後，行走地下街返回旅館更衣，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤；2.凶嫌在北車犯案後，通報時間和狀況為何？警方為什麼沒有立刻在周圍人潮匯聚的車站和商圈部署大量警力加以戒備？

柳采葳認為，台北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起。如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。社會安全網喊了多年，慘劇卻再次證明，社會安全網依然存在難以忽視的缺失。不能只在悲劇後遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前接住。

面對緊接而來的年末大型集會與跨年活動，柳采葳強調，她要求市府即刻強化維安，針對交通樞紐與人潮密集區，大幅提升見警率，加強武裝巡邏與機動應變；科技防救災同步，整合捷運與街道監控，落實異常行為預警，縮短通報落差；啟動集體創傷修復，由衛生局介入，為受影響市民提供心理諮商，平復不安的情緒。

柳采葳最後說，「台北不該是一個讓市民走路都感到恐懼的城市。安全感重新回到街頭，就是我們要一起面對的重要工作」。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

傻眼全錯！稱「一代團」BP、GD去高雄 柳采葳怨：台北永遠只有次團

藍議員指增加國防預算恐影響雙城論壇？蔣萬安「希望不會」：12月底舉辦

台北外僑學校爆霸凌還拒絕通報！柳采葳轟教育局：囂張就是建立在你軟弱

通緝犯北車性侵！柳采葳喊「非北市社會局列管」 林延鳳：別互踢皮球

