北捷無差別攻擊掀恐慌！網喊「別去跨年」 賈永婕態度曝光：相信政府

娛樂中心／綜合報導

北市昨（19）日傍晚發生震驚社會的無差別攻擊事件，通緝犯張文在台北車站與捷運中山站一帶投擲煙霧彈、汽油彈，並持刀攻擊民眾，最終造成4死、多人受傷的重大悲劇。由於年底跨年在即，不少人呼籲「跨年不要去」，甚至提「全台跨年停辦」對此，台北101董事長賈永婕也回應了。

今（20）日賈永婕做出回應。對於今年台北市跨年與101煙火在維安上是否會更加強，賈永婕則表示相信政府的維安能力，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現，一起迎接跨年！」

廣告 廣告

至於無差別攻擊事件，賈永婕也理性呼籲：「面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤。這樣的情緒可以理解，但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」

更多三立新聞網報導

北捷無差別砍殺震驚 Ella、青峰合十沉默 婁峻碩慟：願受害死者安息

依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了

北捷隨機砍殺太震撼！混血男星住18年罕崩潰發聲：台灣不該變成這樣

張文北捷隨機殺人釀4死 廢死聯盟1篇貼文被灌爆：站著說話不腰疼

