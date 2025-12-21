北捷無差別攻擊被害者遺體發還 檢23日將解剖張文釐清死因

檢方已完成3名被害人遺體相驗，並發還家屬，預計23日將酒剖張文遺體，進一步釐清死因。資料照，李政龍攝



27歲男子張文19日先後在台北車站、捷運中山站一帶無差別砍殺民眾，並一路闖入誠品南西店，最終於館內墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、11人受傷。檢警昨日（12/20）上午在北市懷愛館相驗兇手張文遺體，預計23日下午2時再解剖釐清死因，至於3名被害者遺體則已發還家屬。

檢警調查案發經過，發現張文當天下午先縱火燒毀多台汽機車，接著前往北車及捷運中山站、誠品南西店隨機攻擊路人，造成余姓男子、蕭姓男子及王姓男子等３人傷重不治，另有11位民眾受傷送醫救治，張文則從誠品南西店墜樓身亡。

廣告 廣告

檢警昨日於北市懷愛館相驗兇手張文遺體，張文的父母親雖也到場參與相驗，不過全程未發一語，結束後隨即快閃搭車離去。至於其他三名被害死者家屬對死因無意見，相關遺體已發還家屬處理後續事宜。檢方初步規劃，將於23日下午2時再度解剖張文，以進一步釐清確切死因。檢方表示，相關調查仍持續進行中，將全面釐清案發經過及責任歸屬。

更多太報報導

隨機殺人案後傳「北投跨年砍百人」 蔣萬安：3恐嚇訊息IP在境外

北車英勇阻擋張文「他遭刺穿心肺不治」 最高可獲賠償、撫卹1280萬

37歲銀行員下班逛街「肝臟破裂」被刺死 兆豐沉痛發出聲明