北捷無差別攻擊釀4死！蔣萬安：戒備將全面升級

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北捷運台北車站及中山站於昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，27歲的嫌犯張文在犯案後，墜樓身亡。這起事件加上嫌犯本人，累計4人死亡，另有11人受傷，引發社會一片譁然。台北市長蔣萬安今表示「將全面提升戒備」，以維護民眾安全。

蔣萬安表示，已第一時間要求全市警察局，針對重要商圈及人潮聚集地全面升級戒備，並針對警力進行調整，特勤及重點商圈加強巡邏與臨檢。大型活動場域如捷運站出入口，也已增設安檢與偵測裝置，並進行高強度警力部署演練，確保市民安全。

在傷亡者後續協助方面，社會局長已啟動社工系統，建立聯繫窗口並提供法律諮詢，北市安心專線亦已上線。被害人可透過被害保護協會、北捷及誠品等窗口申請補償及保險，北捷並提供亡者500萬元補償金；對嫌疑人余姓男子，相關撫卹及後續補償亦同步進行。民政體系也已啟動慰問與持續協助，並針對跨年、演唱會、路跑等大型活動，派遣特勤小組、霹靂小組，防暴車及場地檢查全面加強維安。

對於案件細節，蔣萬安強調，嫌犯身份及刀械相關訊息由警察局統一發布，不實訊息勿傳，調查仍在進行中，警方將說明嫌犯是否因畏罪跳樓及是否涉及計劃性攻擊。第一時間，市府已派員慰問搶救中的傷者，並將持續提供協助。蔣萬安表示，他將趕赴警政署，並要求北市府各單位全力配合，確保市民安全與後續支援工作順利進行。

