「北捷無差別攻擊」沒目睹也會受創 孩子恐認：世界不安全！

臨床心理師蔡百祥針對台北發生的事件，提醒家長除了保護孩子，更重要的是教會他們如何保護自己。他指出，無差別危險事件往往會動搖孩子心中「世界是安全的」這個基本感受，可能慢慢影響安全感、情緒與成長歷程。

無差別危險事件往往會動搖孩子心中「世界是安全的」這個基本感受。（示意圖／Pixabay）

蔡百祥表示，面對孩子的詢問，可以用平靜的語氣告訴孩子，發生了一件不好的事，但「警察和很多人都在努力保護大家的安全」。他強調，重點是讓孩子知道這種事很少見，但學會保護自己很重要，問問他有沒有害怕或疑問，讓他安心跟大人說。

蔡百祥建議家長教孩子三件保護自己的事。第一是「眼睛要亮」，在捷運、車站這種人多的地方，不要一直低頭看手機，要注意聽周圍的聲音、看周圍的人。第二是「感覺不對，立刻離開」，如果看到有人行為很奇怪，例如戴著全臉面具、拿著奇怪的東西，或者聞到怪味、看到煙、聽到有人大叫，不要停下來看，馬上轉身往人多的地方或安全出口走。

蔡百祥指出，第三是「先跑再說」，如果真的遇到危險，教他記住「跑、躲、說」，立刻跑開，找地方躲起來，然後大聲呼救、打電話給110或家長。他建議和孩子約好，如果覺得害怕或不對勁，隨時可以打電話給家長，也可以設定一個「安全暗語」，讓他需要幫忙時可以快速讓家長知道。

蔡百祥表示，近年的研究發現，當社會中發生戰爭、恐怖攻擊或其他大規模的危險事件時，孩子即使沒有直接受傷，甚至只是看到、聽到或感受到事件的存在，都可能受到影響。在事件發生後的幾天到幾週內，孩子常出現「高度緊張」的狀態，例如比平常更容易被嚇到、情緒起伏大，變得愛哭、黏人、不想離開照顧者，睡不好、做惡夢，或對聲音、畫面特別敏感。

蔡百祥提醒，有些孩子在事件剛發生時看起來很平靜，但過了一段時間才開始出現變化，例如常常想到事件相關的畫面或情節，對某些地方、話題特別抗拒，變得警覺、緊繃，很難放鬆。如果孩子缺乏足夠的被理解與支持的經驗，這些反應可能會影響孩子的情緒調節、睡眠，甚至日常生活的穩定度。

蔡百祥指出，孩子會非常敏感地感受到大人的情緒。如果家長本身感到非常害怕、焦慮、無力，孩子即使沒有聽懂所有事情，也會透過氣氛、對話片段、媒體畫面，感受到「世界不太安全」。

他強調，照顧孩子的心理不只是看他「有沒有直接受傷或目睹」，而是願意多一點彼此理解與穩定，盡可能維持日常生活作息，讓孩子感受到愛與安全感。

