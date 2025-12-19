北捷無差別攻擊 1人疑「肉身擋彈」遭炸傷！血流不止搶救中

台北捷運板南線台北車站M7出口外今發生疑似煙霧彈事件，一名約40歲男子在試圖阻擋煙霧彈時受傷，送醫前心肺功能停止（OHCA），目前在台大醫院急救，急診現場混亂，醫護全力搶救中。

事發現場拉起封鎖線。（圖／中天新聞）

北捷表示，煙霧彈造成的煙霧已消散，板南線月台列車已恢復正常停靠。事故發生後，捷警及消防、救護人員迅速到場處理，並依SOP暫停部分列車過站。

社群影片與照片顯示，M7出口通往板南線閘門及附近星巴克旁地面有燒焦痕跡，白色濃煙不斷竄出，幸消防及時撲滅火勢，事故疑由民眾投擲煙霧彈引起。

