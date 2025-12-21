北捷無差別攻擊4死！白冰冰火大開嗆：台灣不能沒死刑

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運中山站19日發生無差別攻擊，27歲張姓逃兵通緝犯在犯案後墜樓不治，更造成3名無辜民眾喪命，震驚社會。對此，「綜藝大姐大」白冰冰火大開嗆「又來了」，不僅痛批治安與法制失靈，更強調「法不嚴無以治本」，公開呼籲政府恢復及確實執行死刑。

白冰冰在北捷隨機攻擊案發後開直播，痛斥近年社會治安問題層出不窮，詐騙案件氾濫，「現在只要是人，沒有不被詐騙的」，但在這樣的環境下，政府卻仍討論廢除死刑，甚至「該有的死刑也不執行」，讓她難以接受。她直言，若法律無法對重大犯罪形成真正嚇阻，只會讓民眾生活在恐懼之中。

白冰冰也從民生角度出發指出，現今景氣低迷，年輕世代已承受龐大生活壓力，還得繳稅養這些重刑犯，「這算什麼？」她認為，廢除死刑或許是法制單位的理想，但前提應建立在社會真正安全無虞的狀態下，「如果台灣是太平盛世，要怎麼樣都可以，但現在不平安，走在路上都要東張西望」，她因此再次強調「台灣不能沒有死刑！」

談到社會輿論事後探討嫌犯心理狀態，白冰冰直言無法認同，質疑為何要花力氣去研究、諒解反社會性格者，卻忽略守法民眾的恐懼與不安。她呼籲政府，該執行的死刑就應儘速執行，不要只空談理想，「不要只治標、不治本」，唯有嚴刑峻法，百姓才能真正安居樂業。

