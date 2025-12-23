北捷無差別攻擊4死！蔣萬安喊「盡可能坐鎮台北」：雙城論壇只去1天

記者楊士誼／台北報導

台北、上海雙城論壇於本月27、28日召開，台北市政府今（23）日表示，因19日發生的無差別攻擊事件，市長蔣萬安認為首要之務是守護市民安全與城市秩序，為兼顧雙城論壇與安定民心而縮短出訪行程，市府表示，蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。

19日發生在北捷台北車站與中山站一代的無差別攻擊事件震撼全國，兇手在內共四人死亡，台北市府表示，蔣萬安於中午召開相關會議後決定，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，將只出席12月28日上午的主論壇。

市府說明，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北、安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

北市府表示，蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。

