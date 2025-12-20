北捷無差別砍殺震驚 Ella、青峰合十沉默 婁峻碩慟：願受害死者安息

娛樂中心／蕭翰弦報導

台北,北捷與中山站發生無差別砍殺事件震驚全台（圖／民眾提供）

台北捷運昨（19）日發生震驚社會的隨機砍殺事件，遭通緝逃兵役的犯嫌張文，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈與汽油彈，隨後持刀隨機砍殺路人，場面混亂駭人。嫌犯犯案後逃入誠品南西，最終畏罪墜樓身亡。突如其來的暴力行為讓全台陷入震驚與哀痛，不少演藝圈人士深感痛心，紛紛透過社群平台發聲，為受害者祈禱。

Ella於IG限動低調表達哀悼之意。（圖／翻攝自IG @him_ella0618）

S.H.E成員陳嘉樺（Ella）於IG限時動態中轉發相關新聞畫面，低調表達哀悼之意，並以雙手合十圖示為傷亡者致意；蘇打綠主唱吳青峰則同樣貼出雙手合十的圖片，傳達沉重心情與對無辜受害者的祝福。

吳青峰則同樣貼出雙手合十圖片哀悼。（圖／翻攝自IG @imqingfeng）

來自馬來西亞歌手光良同樣發文祈願平安，盼望傷者早日康復；本土天團「玖壹壹」成員春風、歌手白安、八三夭樂團主唱阿璞、戴愛玲以及主持人Lulu（黃路梓茵）等人，陸續在社群平台表達不捨與哀悼，盼悲劇不再重演。

陳嘉樺Ella（左）以及吳青峰（右）同樣貼出雙手合十圖片哀悼。（圖／翻攝自IG ）

歌手婁峻碩（SHOU）則寫下：「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安。」語氣沉痛誠懇，引發粉絲轉發共鳴。而歌手蔡詩芸則難掩震驚，直言「這個世界到底怎麼了？」隨後再度發文補充，「願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace也為他們的家人送上祈禱，希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。」除送上祝福，並向家屬致以最深的慰問。

婁峻碩難過寫下致意。（圖／翻攝自shoumethemoneyxx IG ）

蔡詩芸也特別提醒大眾提高警覺，呼籲外出時「大家都能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。」這起突如其來的重大社會事件，不僅帶走多條寶貴性命，更讓人們反思對於反恐意識的公共安全的重視，也希望社會能從悲劇中找回更多守護彼此的力量。

