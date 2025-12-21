北捷煙霧彈攻擊後遺症？醫示警：12至72小時內恐肺水腫

18日，嫌犯張文在台北車站捷運通道內丟擲煙霧彈製造混亂，醫師提醒，煙霧彈燃燒後會釋放混合化學煙霧，吸入恐導致氣道和肺部損傷，肺水腫可能在 12 至 72 小時後出現。 圖：截取自「threads」@linkasdnews

[Newtalk新聞] 隨機殺人案犯嫌張文 19 日晚間犯下駭人的隨機攻擊案件，在北捷台北車站和中山商圈紛紛丟擲煙霧彈，並隨機砍人，胸腔科醫師蘇一峰跟大眾提醒，煙霧彈燃燒後會釋放混合化學煙霧，吸入恐導致氣道和肺部損傷，肺水腫可能在 12 至 72 小時後出現，建議大量接觸煙霧者進行長時間觀察。

蘇一峰昨（20）日引用醫學期刊《胸腔科疾病雜誌》（The Journal of Thoracic Disease）資料在臉書發文指出，煙霧彈燃燒後會釋放出含有氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷和其他化學成分的混合化學煙霧，吸入煙霧會導致吸入性的氣道和肺部損傷。

蘇一峰指出，吸入性肺損傷的病理變化包括早期期間質和肺泡水腫、纖維母細胞增多以及間質和肺泡膠原蛋白增多，以及晚期肺纖維化。而吸入性煙霧彈引起的吸入性肺損傷， CT 掃描特徵主要表現為毛玻璃和實質化。

蘇一峰也提醒，延遲的肺水腫可能在 12 至 72 小時後出現，因此建議對大量接觸者煙霧彈的煙霧，接受長時間的觀察。

據《中時新聞網》報導，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇也表示，煙霧彈釋放的煙霧，嚴重的症狀可能出現呼吸道傷害、低氧、胸痛、發紺、血氧下降、肺水腫、呼吸困難、心悸及昏厥，若吸入煙氣後，出現持續的喘、胸痛、咳嗽、說話困難、嘴唇發紫、意識變差、咳出粉紅色沫痰等狀況，建議直接就醫評估傷害，不要拖延。

