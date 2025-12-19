北捷煙霧男父母桃園北上警詢 曝已2年多未聯絡

男子張文在北捷丟煙霧彈、揮刀砍人。(記者方賓照攝、網友提供；本報合成)

〔記者劉慶侯／台北報導〕男子張文在台北車站、台北捷運中山站恐怖隨機攻擊，父母今晚被台北市警中山分局傳喚到案，他們說，和兒子已經長達兩年未碰面和聯絡，也不知道他的日常生活動態，完全不了解兒子怎會犯下如此的重大刑案事件。

據了解，嫌犯張文近年與家人和親友也非常疏離，還有一名哥哥在高雄工作，但也幾乎沒有互動。

中山分局中一派出所仍在詢問張文父母關於他的成長軌跡及相關資訊，以釐清作案動機。

