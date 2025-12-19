北捷爆發恐怖隨機傷人案 蔣萬安再度發聲：非常痛心

北市捷運北車、中山站今（19）日爆發重大隨機攻擊事件，截至22時30分左右，包含凶嫌張文在內已有4死5傷，對此台北市長蔣萬安再度發聲「感到非常痛心」。（圖／東森新聞）





北市捷運北車、中山站今（19）日爆發重大隨機攻擊事件，截至22時30分左右，包含凶嫌張文在內已有4死5傷，對此台北市長蔣萬安再度發聲「感到非常痛心」。

蔣萬安表示「台北市今天發生一起不特定襲擊事件，我感到非常痛心，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。第一時間，市府即刻成立『1219台北市緊急維安應變專案小組』，稍早已緊急召開跨局處會議，由我親自主持、彙整各局處資訊，明天一早也會再次召開會議，親自緊盯進度」。

蔣萬安接著指出「醫療救援部分，市府即刻給予全面的救助。我也親自前往台大、馬偕、新光醫院了解狀況、慰問家屬。針對傷亡民眾，我已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助」。

針對市民安全、社會秩序，蔣萬安表示「我已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高台北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。嫌犯在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，我也要求警察局深入調查、釐清案情」。

最後，蔣萬安分享「今晚我在台大醫院探視的其中一位民眾，案發時立即出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡。他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，我感到非常心痛、不捨與感動；另外，在中山站外有兩位傷者倒地，一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間」，面對熱心的民眾，蔣萬安說致上最高的敬意說「感謝你們願意挺身而出」。

