北捷爆衝突！女乘客疑不滿被踩到腳 車廂亮刀遭逮送辦
台北捷運列車昨天深夜發生衝突，一名女乘客與男乘客爭吵時涉嫌拿出水果刀，企圖傷人，列車停靠西門站後遭捷警當場逮捕。女子供稱不滿被踩到腳，警方將依恐嚇罪嫌偵辦，北捷也將對女子開罰。
民眾在網路社群平台發布影片，表示一對男女在車廂內爭吵，女子隨即亮刀逼近男子，並稱讚警察超有效率趕到，於西門站將女子帶下車。
台北市警察局捷運警察隊今天（23日）透過新聞資料說明，22日深夜11時許，接獲通報西門站有民眾持刀，正在西門站執行守望勤務的捷警立即到場處理，發現是一名女乘客與一名男乘客爆發衝突。
警方初步了解，60餘歲女乘客自稱在車廂內被50餘歲男乘客踩到腳，雙方起口角，女子從隨身包拿出水果刀企圖傷人，現場無人受傷。
捷警表示，女子後續交由轄區分局偵辦，朝恐嚇罪嫌方向偵辦，且捷運公司將依大眾捷運法規定裁處。
捷警表示，搭捷運勿帶各類刀械，旅客在月台或列車發現任何不法狀況，可立即按月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請站務人員、司機員協助轉報，或自行撥110報案，警方獲報後迅速派員到場，維捷運乘客安全。
