北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
台北市 / 綜合報導
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方獲報趕緊將兩人帶離，所幸沒有人受傷。
張姓男子說：「我敢啦，我敢啦。」捷運車廂裡面，男子打電話，疑似正在報案，張姓男子VS.持利器婦人說：「一個女孩子，有拿刀子，動不動就罵人，就是為了你。」只見婦人從包包裡面，拿出利器晃呀晃，說是為了自保，不過下一秒直接嚇壞目擊乘客。
乘客VS.持利器婦人說：「不要不要，我就是敢，你如果來我就敢，不要這樣不要這樣，不要不要。」乘客出聲勸阻，就怕造成意外，男子也退後一步，事發就在昨(22)日晚上11點多，北捷西門站，警方VS.持利器婦人說：「妳先下車，先下再說啦，好不好，先下車再講啦。」
眼看遭指控的婦人還想辯解，警方先將她帶下車，58歲鞠姓婦人控訴，被身穿條紋衣的張姓男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛誰也不讓誰，婦人居然就從隨身包裡拿出利器，非當事民眾說：「不太會在意，不小心的，大家都退一步就比較好。」
非當事民眾VS.記者說：「可能停下來，緊急剎車，撞到之類的，(所以應該都不小心的)應該，對，應該不會有人故意去(碰撞)。」捷運警察隊第四分隊分隊長王碧泉說：「雙方引發口角衝突，之後女性乘客從隨身皮包拿出水果刀，捷警現場查扣水果刀一把。」
捷運西門站，平常乘客就不少，周末活動多人潮也多，所幸現場沒有人受傷，雙方也被警方各自帶離，男子堅持提告，後續也依恐嚇罪嫌函送偵辦。
