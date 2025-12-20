北捷爆隨機持刀砍人釀4死11傷...許美華盼更多人做好緊急事件準備：去垃圾桶把被藍白嘲笑小橘書找回來吧！

北捷台北車站、中山站昨（19日）晚間發生無差別攻擊事件，犯案的27歲男子張文期間扔擲煙霧彈，並持刀攻擊路人，最後闖入百貨公司頂樓墜落重傷不治，包含兇嫌共有四人死亡、11人受傷，震驚社會。對此，反紫光奇遊團成員許美華當晚發文提醒，此次事件，無論背後是否有在台第五縱隊因素，都是敲醒台灣人的警鐘，希望能讓更多人從心理和行動，開始做好各種緊急事件準備。她也說，之前藍白陣營把緊急救難的小橘書《全民安全指引》當垃圾一樣嘲笑，或許這次事件，能喚醒一些人，知道緊急危難不是危言聳聽，「去垃圾桶把小橘書找回來吧！」

許美華說，相信大家都看到台北發生的事了，那些現場，台北車站捷運七號、八號出口，捷運中山站、南京西路、嫌犯租屋的公園路附近，都是很多台北人很熟悉、甚至是每天都會經過的地方，包括她自己也是。



許美華指出，一個無業被通緝的逃兵，一個月前才租下公園路、中正一分局旁邊的套房，手上滿滿煙霧彈、汽油彈，還先點火燒租屋處造成混亂引開警消，然後再開始他在北車的攻擊行動。她直言，整個行動完全是蓄意預謀，很難相信是一個人所為，希望不只檢警，國安單位也要加入，拉高辦案偵查的層級和戰線。



許美華認為，不管這次事件，背後是不是有在台第五縱隊，都是敲醒台灣人的警鐘：「我們一直以為的歲月靜好，如果我們不站出來堅守，不會毫無條件的繼續美好下去。」有人想要從台灣內部破壞造亂，不管他們的動機是什麼，這都是對岸中共國最想看到、更會善加利用增亂的機會。



許美華表示，溫和善良、愛好和平的台灣人，真的要醒過來，不去犯人的善意不保證別人不會來犯。她說，其實已經有不少台灣人、包括之前大罷免的志工們，都開始行動了，練身體、練防災、練急救、練防衛，希望這次的事件，能讓更多台灣人警醒，從心理和行動，開始做好各種緊急事件準備。



許美華提到，之前藍白陣營把緊急救難的小橘書《全民安全指引》當垃圾一樣嘲笑，或許這次事件，能喚醒一些人，知道緊急危難不是危言聳聽，「去垃圾桶把小橘書找回來吧！」而根據最新消息，到目前為止，包括墜樓的嫌犯在內，已經造成四死和許多傷者，真的讓人很難過。



許美華說，這個事件，大家第一時間一定都很震驚，但千萬要記住，作案的那個人、還有可能的共犯，那些人就是要我們恐慌害怕，對台灣社會失去信心，大家絕不能讓他們的惡意得逞，要更冷靜、團結面對，「願逝者安息，台灣人勇敢、堅強！」

(圖片來源：小橘書、許美華臉書)

