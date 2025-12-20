【論壇中心／綜合報導】捷運台北車站、中山商圈昨（19）日晚間連續發生2起隨機襲擊事件，包含兇嫌在內有4人死亡、多人受傷。今（20）日，總統賴清德玉行政院長卓榮泰分別赴醫院探視傷者及家屬，賴清德表示，政府會以此為鑑，在公共場所、人流眾多的地方，加強部署警力，若有事情發生，快打部隊也要即時發揮功能，讓民眾得到保護。

財經專家徐嶔煌今日在《頭家來開講》節目中指出，事件發生後，已經有很多網友開始鼓勵大家去下載「110視訊報案系統」的APP，當遇到緊急事件發生時，可以快速的做視訊報案，趕快把情況做通報，就有機會降低悲劇的發生，以及縮小風險跟災害的規模，以這次事件來說，台北車站與中山站都是人潮眾多的地點，若現場有多幾個人有視訊報案系統，或許有機會在第一時間就阻止悲劇發生，降低災害的風險與人命的損傷，徐嶔煌表示，現在大家「人手一機」，若是多一點人手機中有這個APP，未來就能降低相關的犯罪風險增加。

廣告 廣告

北捷隨機攻擊事件，造成4死多人受傷，震驚全台，法醫高大成表示，從兇嫌的裝備與犯案手法來看，可能是反社會人格，意圖製造社會恐慌、殺人意圖明確，而今（20）日行政院長卓榮泰也表示，現已要求全國公路、鐵道等，比照「恐怖攻擊」等級進行高度戒備，也請警方持續追查是否有同夥與犯案動機。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：北捷爆隨機攻擊事件 媒體人建議未來可事先做「這防範」

更多民視新聞報導

不像恐攻！北捷血案4死11傷 吳崑玉列5疑點：應是隨機殺人

北捷砍人案釀4死…邊荷律沉重發文吐心聲！

媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」

