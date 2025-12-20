北捷爆隨機殺人！張善政喊進一步提升維安：全力守護市民安全

台北19日傍晚發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件，27歲的嫌犯張文在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀傷人，造成多人死傷。桃園市長張善政今天表示，將進一步全面提高維安層級，全力守護市民日常生活的安全與穩定。

張善政。（圖／桃園市政府提供）

張善政表示，昨晚桃捷全線車站、列車，比照恐嚇威脅 SOP 啟動相關作業；今天，我們進一步全面提高維安層級。針對鐵路、捷運、高鐵與客運轉運站等重要節點，已加強警力部署，提高見警率與巡守密度。警方以巡邏與定點守望並行，並與場站警察、保全人員密切合作；捷運警察隊同步強化護車及站體內安全維護。

廣告 廣告

張善政表示，將近一步提升維安層級，針對捷運、台鐵、高鐵站場強化安全維護。（圖／翻攝張善政臉書）

張善政指出，重點場站包含台鐵桃園、內壢、中壢、楊梅、埔心、富岡等站，桃園捷運全線車站、高鐵桃園站，以及主要客運轉運站。另外，針對轄內大型活動，已提高勤務層級，由主官帶班執行，避免模仿效應，確保活動期間秩序與安全。我們在大眾運輸場站安維強化勤務預計投入警力每班次84人次，合計約1,008人次。同時，警察局已成立強化維安勤務工作群組，持續掌握狀況，確保各項勤務確實執行。

桃園警方增派警力投入加強維安工作。（圖／翻攝張善政臉書）

張善政說，此次事件，已對許多市民朋友造成衝擊，也讓人感到不安。對於不幸傷亡的無辜民眾，他表達最深的哀悼，也衷心希望傷者都能早日康復。市府的每一項強化作為，除了防範風險，也希望能穩定市民的心情。這段時間，警方、桃捷與許多承辦活動同仁的工作量可預期將加重，感謝大家在關鍵時刻站在第一線，為社會穩定付出努力。市府也會持續與相關單位並肩合作，全力守護市民日常生活的安全與穩定。

延伸閱讀

北捷隨機砍人曝「2疑點」 柳采葳：應有人負起政治責任

北市隨機殺人案檢討 賴清德：強化快打部隊、佈建反恐警力

北捷殺人案後台北馬照辦！早餐跑破萬人 最高標準維安