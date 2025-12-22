【論壇中心／綜合報導】台北車站、捷運中山站12月19日發生兩起隨機殺人事件，釀成4死11傷，事件發生後幾日，仍有出現疑似恐嚇大眾交通安全的訊息出現，北捷、台鐵皆繃緊神經應對，北市捷運警察隊也表示，將會加強搜索巡查月台、大廳、廁所、車廂等有無可疑物品或人士。

熊大律師陳君瑋今日在《頭家來開講》節目中指出，今（22）日立法院內政委員會開會，竟把所有跟治安、國防有關的部長通通找去，包含內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長及法務部長，召集了這些首長去做隨機隨機砍人案的重大報告，陳君瑋表示，發生這麼重大的安全事件，這些相關的首長們該做的事，應該是趕快去調查，包含網路上流傳的假訊息，以及是否涉及境外勢力，國安局局長應該坐鎮在國安局內，而不是浪費時間在立法院報告，陳君瑋質疑，藍白立委是否試圖掩耳盜鈴，「難道是要替台北市政府洗地嗎」？

北捷攻擊事件引發各界關注，就連外國網友都忍不住表示「台灣太安全以為是街頭表演」，而內政部長劉世芳今（22）日針對台灣全民安全指引（俗稱小橘書）是否會納入重大暴力危安事件應對指引也做出回應，表示下次更新版時會放入，小橘書若獲支持，明年會再出新版。

原文出處：北捷爆隨機砍人案 律師質疑藍白委做「這是」是掩耳盜鈴

