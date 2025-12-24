北捷爆隨機砍人案 韓國瑜：平安夜 心情卻無法平靜安定

台捷19日發生無差別攻擊案釀4死11傷，震驚全國。立法院長韓國瑜表示，平安夜，心情卻無法平靜安定。希望藉此平安夜，向不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，致上最深切的慰問與祈禱，更希望台灣再也不要面對這樣的恐懼與憤怒。

韓國瑜24日在臉書粉專貼文表示，今天是平安夜，心情卻無法平靜安定．到今天，依然不敢想像在1219無差別攻擊中不幸罹難與受傷的民眾及其家人們該是多麼驚恐、無助與哀慟。更難以理解這種喪心病狂的作惡背後，隱藏著什麼樣的暴力、殘忍與怨念。

韓國瑜接著表示，希望藉此平安夜，向不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，致上最深切的慰問與祈禱，更希望台灣再也不要面對這樣的恐懼與憤怒。我們無法左右天災，但我們可以提高警覺、審慎面對、避免人禍，畢竟無論眼前與遠方，沒有甚麼比平安更重要。願天下無災、人間無禍、寶島無戰，願來年大家平安偕喜樂。

網友留言表示，「現在的台灣社會安全真的很糟糕，當個行人隨時隨地都會被攻擊」、「快點修法，速速執行死刑」、「大法官所作的死刑釋憲，8成民眾不能接受，讓那些殺人犯難以判死，那些殺人犯越來越狠，越來越大膽了，下一任換總統，重提死刑釋憲」、「給警察多點鼓勵、保障，相信未來能更好」、「回顧這一年，天災、人禍、紛紛擾擾...真的比起過去，多很多！非常不平安的一年」。

